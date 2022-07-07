Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская не захотела уезжать из страны и продолжает поддерживать ВСУ. Ради поддержки украинцев Ольга также занялась волнтерством и часто рассказывает в Инстаграм, что происходит в жизни наших граждан.

Также впервые за несколько месяцев Ольга также занялась работой в театре и позволила себе немного расслабиться во время поездок по украинским городам. Удалось впечатлить актрисе и своей внешностью на выставке.

Ольга выглядела не только молодо и свежо, но и довольно ярко. Благодаря трендовому наряду с летним цветастым принтом Сумская выглядела очень стильно.

Также Ольга опубликовала теплые кадры из закулисья театра, на которых позирует вместе с коллегами-театралами. На снимках актриса выглядит по-настоящему счастливой, и это не удивительно, ведь она в своей стихии.

"Первый гастрольный тур с начала войны! Киев, Белая Церковь, Одесса! Благодарим тебя, Боже! Поклон и уважение нашим защитникам, продюсеру, моим прекрасным коллегам, что это вообще стало возможным! Между сиренами и волнением, чтобы сыграть в финал… ", - написала Сумская в подписи к своей публикации.

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