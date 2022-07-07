Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в очередной раз удивили своим появлением на улицах любимого города. Несколько дней назад они отправлись вместе с семьей на рынок, а в этот раз уже вдвоем веселились на романтичной прогулке.

С момента возобновления своих отношений пара не перестает устраивать себе маленькие радости жизни, подмечая, что таким образом компенсирует упущенное. При этом они не боятся камер и спокойно выражают свои чувства.

В этот раз Лопес засветилась в простом гольфе черного цвета и белых брюках с ремнем. Благодаря удачному макияжу артистка также показала, что выглядит очень свежо.

Также Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в очередной раз удивили своим появлением на улицах Лос-Анджелеса, когда приехали на воскресный рынок под открытым небом, где продают антиквариат. Также с ними приехала и дочь Лопес - 14-летняя Эмма.

Ради прогулки Лопес выбрала длинную юбку с оригинальным рисунком и простую черную водолазку, также Лопес выбрала люксовую сумку, солнцезащитные очки и любимые серьги-кольца. А вот Аффлек оделся еще проще – был в белой футболке, светлых штанах и кедах.

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