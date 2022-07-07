Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны резко свернул всю свою деятельность в россии и начал гастролировать в поддержку Украины, часто делится с поклонниками новостями из своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездный красавчик выложил фото со своего первого концерта в Киеве с начала войны.

Как оказалось, Макс дал концерт с киевском метро, которое во время боевых действий стало укрытием для тысяч украинцев, а также местом вот таких теплых встреч. На фотографиях можно увидеть, что атмосфера на концерте была потрясающей, а сам Барских признался, что для него было за честь петь для своих сограждан.

В подписи к публикации исполнитель поделился своими эмоциями от этого выступления. "Вчера в Киеве в особом месте состоялся мой первый концерт с начала войны. Совсем недавно это была просто станция "Майдан Незалежності", сегодня – это укрытие для десятков тысяч украинцев и место, где музыка объединяет сердца. Невероятные ощущения. Киевляне и гости столицы, для меня было очень важно увидеть своими глазами хотя бы ненадолго ваши улыбающиеся лица: лица счастливых детей, женщин, военных. Петь для вас – большая гордость и честь", - написал Барских.

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