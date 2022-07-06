Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в Париже. Также знаменитость судит проект "Мастер Шеф" вместе с Эктором Хименес-Браво и Владимиром Ярославским. А после начала войны Ольга с Владимиром еще и занялись написанием книги об украинской кухне, а также организовывают благотворительные вечера, где собирают деньги на помощь Украине.
Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ольга поделилась кадрами, как занимается ее дочь спортом.
"5 минут назад смотрю желейного Валеру. Тут уже зарядка по ютуб-урокам пошла. Когда они растут? Мамино яблочко", - написала Мартыновская.
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На кадрах Вера была на коврике и делала планку, впечатляя трудолюбием.
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" разоткровенничалась о встрече с Ярославским
А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" рассказала, как маленькими шагами помогает ВСУ
Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" рассказала, почему у нее уже опускаются руки