Культовый украинский дизайнер поделился забавным замечанием в своем Инстаграм, касающимся нелепого стиля россиян на выпускном, пишет Politeka.net. Дело в том, что недавно дети в рф отметили свой выпускной и это было далеко не так изящно, как им казалось.
Знаменитый дизайнер просто не смог пройти мимо таких модный "инноваций" с оюшами, сеточкой и блестками и представил целую подборку. Больше всего украинцев изумил образ девушки, от которой, "даже Дженнифер Лопес плачет в сторонке".
"Пока русский мир нас активно "спасает", предлагаю посмотреть, как в их школах прошел выпускной", - пишет Тан.
Ранее Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в очередной раз удивили своим появлением на улицах любимого города. Несколько дней назад они отправлись вместе с семьей на рынок, а в этот раз уже вдвоем веселились на романтичной прогулке.
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С момента возобновления своих отношений пара не перестает устраивать себе маленькие радости жизни, подмечая, что таким образом компенсирует упущенное. При этом они не боятся камер и спокойно выражают свои чувства.
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