Популярная телезвезда, блогерша и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая недавно выехала из Украины в Израиль, поделилась своими чувствами, оказавшись вдали от дома. Как рассказала фитнес-тренер, она временно уехала, так как в семье ее сестры родился ребенок, и обещала вскоре вернуться домой.

На своей странице в Instagram Марина опубликовала очаровательное фото с дочкой Оливией, а в подписи к нему рассказала о неоднозначных чувствах, которые у нее возникли. По словам Боржемской, с одной стороны, она как мама, рада, что увезла детей подальше от войны. Однако с другой стороны она ощущает вину за то, что сейчас не со своим народом.

"Чувство вкуса жизни должно преодолеть чувство страха и вины. У нас так мало времени, чтобы сомневаться в правильности своих действий, чтобы бояться сделать шаг, чтобы думать о завтрашнем дне. У вас есть сегодня – живите сегодня. Как мы увидели, наши планы могут разрушиться в любой момент. Не откладывайте жизнь. Не откладывайте любовь. Не откладывайте изменения. Не бойтесь. Любите и действуйте. Слава Украине. Победа скоро", - написала Марина.

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