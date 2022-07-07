Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в последнем сезоне "Танців з зірками", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила очаровательное видео с маленькой племянницей и ее неповторимую реакцию.
Как видно, в ролике малышку держит на руках муж Иванны Алмаз. Крошка сначала как будто зевает, а потом делает недовольную гримасу, но выглядит это ну очень забавно. У девочки большие выразительные глаза, пухлые щучки и перекошенный хвостик на голове.
В подписи к публикации Онуфрийчук написала: "Фиг вам, а не Украина! Так сказала моя племянница, и так будет". Поклонники тут же принялись комментировать видео, засыпая малышку комплиментами: "Какая лапочка!", "Какая красивая", "Девочка бесподобная", "Такая красотка!", "Милашка".
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
«Людям надо знать»: раскрыты карты относительно «масштабного контрнаступления» ЗСУ
Отошли с потерями: новые наступления обернулись для оккупантов провалом, что известно
"Миллионы пройдут через передовую": спикер Одесской ОВА разъяснил, к чему готовиться украинцам
Лида Ли рассказала, как изменились ее отношения с бывшим продюсером Монатиком: "Я написала ему первая..."
Напомним, "Украинская Барби": Дорофеева в узком боди устроила горячую фотосессию, видео.
Как сообщала Politeka, "Начать с Киева, а закончить в Ялте": Никитюк заинтриговала новым сезоном "Ле Маршрутки", фото.
Также Politeka писала, что "Это была моя большая ошибка": Дзидзьо признался, где ему пришлось работать до популярности.