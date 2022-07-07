Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в последнем сезоне "Танців з зірками", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила очаровательное видео с маленькой племянницей и ее неповторимую реакцию.

Как видно, в ролике малышку держит на руках муж Иванны Алмаз. Крошка сначала как будто зевает, а потом делает недовольную гримасу, но выглядит это ну очень забавно. У девочки большие выразительные глаза, пухлые щучки и перекошенный хвостик на голове.

В подписи к публикации Онуфрийчук написала: "Фиг вам, а не Украина! Так сказала моя племянница, и так будет". Поклонники тут же принялись комментировать видео, засыпая малышку комплиментами: "Какая лапочка!", "Какая красивая", "Девочка бесподобная", "Такая красотка!", "Милашка".

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