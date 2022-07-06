Леся показала то, чего ей сильно не хватало.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая с начала войны остается в Украине, все месяцы была дома у мамы с папой в Хмельницком. И лишь спустя месяцы вернулась в Киев, которого ей так не хватало.

Успела Леся увидеться с близкими, рассказать о своих полезных настойках, что ждали ее в холодильнике и похвасталась мелочами, по которым так сильно скучала.

В особенности артистке не хватало шутливых кадров в лифте, где она показывала свои наряды дня.

«Фотка в лифте, извините, не сдержалась. Я без нее раньше из дома не выходила, поэтому сделала штук семьдесят» - пишет Леся.

На днях ведущая сообщила о начале съемок нового сезона шоу "Ле Маршрутка", поделилась в Instagram теплым фото со встречи с подругой. Как оказалось, Леся не виделась с Лилей четыре месяца.

На фотографии, которую опубликовала в сторис Никитюк, они с подругой стоят в цветущем саду в окружении зелени и цветов. Перед камерой телезвезда появилась в стильном комбинезончике цвета хаки, ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице легкий макияж. Леся увлеченно смотрит на ребенка, которого ее подруга держит на руках.

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