Украинская модель и блогерша Даша Квиткова показала искренние эмоции во время визита к одной из главных достопримечательностей мира.

Как пишет Politeka.net, победительница девятого сезона шоу «Холостяк» и жена Никиты Добрынина поделилась в инстаграм новыми фото.

Из-за войны Квиткова с маленьким сыном Львом решила выехать за границу. Сейчас блогерша оказалась в Париже, где и проводит время.

Даша решила посетить одну из главных достопримечательностей Франции и всего мира – Эйфелеву башню. Красотка показала соответствующие фото.

На селфи Квиткова позировала на фоне культового сооружения. Блогерша искренне улыбалась и прикрывала глаза – то ли от яркого солнца, то ли от счастья.

«Дарья в Париже», - подписала снимки Квиткова.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Очень красивая», «Такие крутые фото, Дашка», «Клаассс, только такое впечатление, что монтаж, ну это мне так, красивая», «Сколько счастья», «Как всегда неподражаемая» - пишут люди.

Сама Квиткова в комментариях написала, что после Парижа планирует вернуться домой.

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