Как пишет Politeka.net, победительница девятого сезона шоу «Холостяк» и жена Никиты Добрынина поделилась в инстаграм новыми фото.
Из-за войны Квиткова с маленьким сыном Львом решила выехать за границу. Сейчас блогерша оказалась в Париже, где и проводит время.
Даша решила посетить одну из главных достопримечательностей Франции и всего мира – Эйфелеву башню. Красотка показала соответствующие фото.
На селфи Квиткова позировала на фоне культового сооружения. Блогерша искренне улыбалась и прикрывала глаза – то ли от яркого солнца, то ли от счастья.
«Дарья в Париже», - подписала снимки Квиткова.
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Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.
«Очень красивая», «Такие крутые фото, Дашка», «Клаассс, только такое впечатление, что монтаж, ну это мне так, красивая», «Сколько счастья», «Как всегда неподражаемая» - пишут люди.
Сама Квиткова в комментариях написала, что после Парижа планирует вернуться домой.
Напомним, 55-летняя Ольга Сумская изумила видом в прозрачном наряде.
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