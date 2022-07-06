Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса театра и кино, которой сейчас 55 лет. Недавно Народная и Заслуженная артистка вернулась обратно на сцену театра после долгой паузы. Ольга, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Сумская и об Инстаграм, где делится активно своим творчеством, а также личными кадрами.
А в этот раз Ольга решила поделится кадрами, на которых сидела в автомобиле. Сумская сделала селфи, демонстрируя свой новый лук. На актрисе был надет прозрачный наряд, а образ знаменитость дополнила подвеской. Несмотря на грустные глаза Ольги, фотография получилась довольно яркой.
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