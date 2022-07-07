Как пишет Politeka.net, певица поделилась в своем Инстаграм новыми фото со своим маленьким сыном Мартином. 6 июля мальчик отметил свой четвертый день рождения. Его мама посвятила ему трогательные строки.

«Пусть мы очень далеко от дома и все не так, как планировали, но главное мы вместе и мы в безопасности. Сын, с праздником тебя! Счастье не заставляет себя долго ждать и искать его по всей планете. Пусть оно к тебе стремится навстречу, а ты только ускоришь свой шаг. Будь всегда здоров! Улыбайся и пусть небо над твоей головой всегда будет мирным!», - написала Романова.

На снимках мама и сын выглядели счастливыми.

Украинцы тут же принялись поздравлять Мартина с днем рождения.

Напомним, что Романова родила сына в 2018 году. Изначально многие подозревали, что отец ребенка – близкий друг Миши Макс Барских. Однако позже Романова раскрыла, что родила сына от молодого режиссера, с которым певица разошлась.

Напомним, 55-летняя Ольга Сумская изумила видом в прозрачном наряде.

Как сообщала Politeka, Андре Тан лишился дара речи, увидев наряды выпускниц из школ россии.

Также Politeka писала, что Дорофеева впечатлила сменой имиджа с розоволосой кокетки в мрачную брюнетку.