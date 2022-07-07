Как пишет Politeka.net, победительница девятого сезона шоу «Холостяк» и жена Никиты Добрынина поделилась в Инстаграм подборкой кадров из отдыха. Недавно Квиткова вместе с ребенком отправилась на курорт в рамках запланированного отпуска, который ей устроил супруг в качестве сюрприза.

Даша в этот раз остановилась в Париже, о чем сразу написала в сети. Не раз девушка подмечала, что это ее любимый город и она обожает прогуливаться по его улицам. Правда, в этот раз с ребенком все выглядит несколько иначе.

Тем не менее, она старается воспользоваться моментом покоя и безопасности и отдохнуть. На фоне Эйфелевой башни девушка выглядела очень счастливой.

«Дарья в Париже», - написала под фото Даша.

«Очень красивая❤️; Такие крутые фото, Дашка😍✨; Шикарная🔥; Невероятная 😍❤️; Классная наколка львенка😍; Классно 🔥 давно у вас тату львенка?❤️; Супер💞; Таково красиво🥰; Сколько счастья 😍😅; Клаассс, только такое впечатление, что монтаж, ну это мне да, красивая 🔥🔥🔥; Как по мне, то я подумала, что так и есть .))» - пишут в сети.

«Мама в Париже выглядит так. Сделала вчера супчик, ношу с собой. Жизнь кипит у людей, но я иду и мне на сердце очень неспокойно» - пишет Даша.

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