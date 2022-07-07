Злата показала, что помогает ей быть в форме.

Известная певица и главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» показала, как постепенно возвращает свою форму. Как известно, артистка увлечена спортом и много тренировалась до вторжения рф - у нее был свой график и специальные занятия.

В этот раз Огневич покрасовалась в зале своей растяжкой и доказала, что в хорошей форме несмотря на перерыв без занятий. Артистка не раз подмечала, что спорт - это способ не сойти с ума, вариант для того, чтобы отвлечься и помочь себе расслабиться в каком-то смысле.

"Спорт - как действенный способ не сойти с ума" - в очередной раз подчеркнула Злата.

Ранее Огневич показала, как соблюдает комендантский час. Певица сняла себя в салоне машины и рассказала, что хочет насладиться мгновениями до того, как надо будет ехать домой.

«Ловлю момент перед комендантским часом. Раньше летом я могла на вело до 2-х ночи кататься…Немножко еще можно погулять, а потом карета превратится в тыкву, а платье Золушки превратится в рабочее платье. Это о том, что через 6 минут начинается комендантский час. Так не хочется идти домой!», - пожаловалась певица.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" в белом заворожила фигуркой, кадры.

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