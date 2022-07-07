Как сообщает Politeka.net, несокрушимая парамедикиня Юлия Паевская, или "Тайра", как ее знают украинцы, побывала в своем первом гостевом телеэфире в "Сніданку з 1+1" и рассказала о российском плену, в котором провела три месяца. Фото с ней поделился в своем Инстаграм известный телеведущий Юрий Горбунов.

По словам парамедикини, россияне держат украинских пленных в бесчеловечных условиях. Обычно это маленькие камеры, которые не приспособлены к такому количеству людей. Орки выбрали сверхжесткий режим содержания, что не позволяет людям даже отдохнуть в камере, постоянно включали свет.

Кроме того, враг постоянно лгал пленным, рассказывая о том, что украинские власти сбежали, а российские войска уже берут Харьков и Днепр. Потому было очень тяжело психологически, но Юлии помогло то, что она практиковала йогу.

Юрий Горбунов восхитился силой духа и несокрушимостью медика, призвав украинцев посмотреть эфир, чтобы узнать ее историю.

Украинцы в комментариях присоединились к теплым словам Юрия и пожелали медику всего самого наилучшего: "Юля, Вы просто герой, такое пережить", "Крохотная женщина с большим сердцем, большой силой, волей, моя героиня", "Не узнала, героиня, красавица, наша".

Напомним, что Горбунов удивил неожиданным откровением.

Как сообщала Politeka, Горбунов поразил украинцев кадрами из больницы.

Также Politeka писала, что Горбунов от души высмеял слова пропагандистов об украинских корнях Байдена.