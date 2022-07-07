Популярная украинская певица и бывшая протеже Монатика Лида Ли, которая во время войны осталась в Украине и начала трудиться на волонтерском фронте, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка показала короткое видео с концерта, на котором ей посчастливилось выступать.

Как видно, на сцену Лида вышла в стильном сценическом костюме белого цвета и необычного фасона. В нагрудном карманчике пиджака можно заметить ленточки в цветах украинского флага. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, видно, что она счастлива выти на сцену.

В подписи к публикации Лида поделилась своими эмоциями от этого выступления: "Добрые дела и глоток столь необходимого, музыкального воздуха! Этот вечер, словно вернул нас в прошедшее время, когда мы все были счастливы, строили планы, мечтали. Напомнил, что музыка лечит в разные периоды жизни. Спасибо организаторам @rada_help @markokvitka, всем артистам и невероятным людям, за такой теплый прием, мы так скучали!".

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