Сложности правда только в выборе того, что именно хотят супруги.

Как сообщает Politeka.net, у ведущего Владимира Остапчука и его жены Кристины Горняк есть дом под Киевом, который они начали строить еще до вторжения рф. Сейчас супруги приступили к ремонту внутри дома и отправились за необходимыми покупками. Фото своих приключений в магазине показала Кристина в Инстаграм-Сториз.

"Все допиваю кофе и можна вылетать по делам. Сегодня я начну свой день с посещения локации, где продают камень, который мы хотим подобрать себе на кухню", - рассказала Кристина Горняк.

Для похода по магазинам Кристина выбрала повседневный наряд в базовых цветах. Так, на ней красовались голубые джинсы с высокой талией, белый топ на тонки бретельках и бежевый блейзер. В качестве аксессуаров она выбрала кулончик, круглые сережки и несколько колечек. Часть длинных волос она собрала на затылке, а другие локоны оставила распущенными.

На следующем кадре из магазина Кристина Горняк призналась, что ремонт - увлекательное и важное событие для каждой пары, но очень дорогое и сложное. Сложности правда только в выборе того, что именно хотят супруги.

"Бо я Весы, и Вова тоже Весы. И нам буквально все нравится", - призналась Кристины Горняк.

Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.

Также Politeka писала, что эффектная жена Остапчука в вышиванке пленила женственными формами.