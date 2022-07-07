Последние четыре месяца Леся Никитюк была в доме своих родителей в Хмельницком.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк вернулась в свою квартиру в Киеве, в которой не была четыре месяца. Консьержка все это время хранила для Леси посылку с косметикой. Телеведущая показала в Инстаграм, что случилось с посылкой за это время.

Бренды всегда пытаются преподнести свою продукцию с хорошей стороны и тщательно подбирают упаковку. Леся получила кремы, к счастью, они находятся в герметических упаковках и имеют большой срок пригодности. Но вот булочка, которую положили в подарок, заплеснявела и завоняла весь мешочек.

"Это должно было быть красиво, ведь бренды всегда делают красивую презентацию своей продукции... но это фигня. Главное, что баночки пластиковые и имеют большой срок. Мда... распаковки уже не те", - с юмором добавила Леся Никитюк.

Стоит отметить, что последние четыре месяца Леся Никитюк была в доме своих родителей в Хмельницком. Она активно волонтерила, обустроила приют для переселенцев и поддерживала украинцев в соцсетях.



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