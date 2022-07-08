Популярный радио и телеведущий, интервьюер и шоумен Слава Демин, который недавно стал ведущим утреннего телешоу, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездный красавчик поделился радостью – он наконец-то снял брэкеты, которые носил больше года.

По словам Славы, в начале марта он должен был снять свои брэкеты, однако из-за войны все пошло не по плану. Однако теперь, его врач вернулся из-за границы, и он наконец занялся этим вопросом. В своем микроблоге счастливый Демин показал, как теперь выглядят его зубы, а также поделился кадрами всего процесса и выложил фото, как выглядела его улыбка до брэкетов.

В подписи к публикации Слава Демин написал: "Никогда бы не подумал, что снятие брекетов – это в определенной степени ЖЕСТЬ. Когда тебе почти отрывают их от зубов и все трещит так, будто тебе 10 лет и рвут молочные зубы. А еще с самого детства у меня на двух передних зубах были пигментные пятна! И вот наконец-то сегодня все исчезло. Я долго боялся ставить брэкеты, считая это страшно неудобно. А оказалось все наоборот. Главное с брэкетами не есть орехи и гречку. Потому что придется долго вычищать зубы".

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