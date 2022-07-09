В рф все очень бездушно, просто очень много бабок

Певица, модель и волонтер Даша Астафьева рассказала, чем для нее отличается работа в Украине и россии.

В интервью Сергею Иванову в программе "Антиподы" артистка призналась, что с 2014 по 2022 год бывала несколько раз в рф с выступлениями на корпоративах.

"В россии я тогда выступала, как зомби. Приехала, выступила, сказала хорошие слова, улыбалась, сделала класс и уехала. В Украине я кайфую. Я кайфую от людей, от того, как все готовится, как готовят меня ко встрече с людьми, для которых я выступаю. В россии все очень бездушно, просто очень много бабок", — пояснила Астафьева.

Теперь Даша стыдится того, что ей приходилось зарабатывать в рф.

"Мне очень стыдно, что я была в таком состоянии, что мне приходилось ездить и работать, потому что это совсем другие деньги. Но я к этому относилась как просто к работе, которую я делаю, чтобы заработать себе на жизнь", — признается артистка.

Также певица добавила, что в Украине артисту сложно заработать из-за "коррупции" в сфере музыки.

"К сожалению, в нашей стране музыкальное направление культуры очень коррумпировано. Это ни для кого не новость, что есть пласт пртистов, которые просто выступают и они всегда, везде, и только они", — заявила Астафьева и добавила, что это легко отследить: достаточно просто распечатать программу эфиров на радио, и вы увидите только одни имена.

Напомним, Даша Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лук в духе этно-шик.