Ему исполнилось 49 лет. Певица Наталья Могилевская на своей странице в Instagram решила поздравить главнокомандующего, но допустила показательную ошибку.

Могилевская, которая раньше очень активно поддерживала Виктора Януковича, очевидно, по привычке назвала Залужного Виктором Федоровичем, а не Валерием.

"Виктор Федорович в мирной жизни любящий муж и отец двух дочерей. Имеет четыре образования, владеет несколькими языками и увлекается театром", - написала Могилевская.

Наталья также показала подборку фотографий главнокомандующего, в том числе и на которых он еще совсем молод, а также позирует с женой.

"Сегодня он «Железный генерал»! Человек, благодаря которому, мы имеем веру в будущее и точно знаем, что Победа за нами! Будьте счастливы и здоровы, господин Генерал! А силы Вашего духа и мужества, хватает на всю нашу Украину!", — обратилась артистка к Залужному.

Могилевская поспешила исправить пост, но украинцы в комментариях уже успели удивиться: "Какой Виктор Федорович? 🤨".

Напомним, Наталья Могилевская со слезами на глазах обратилась к украинцам.

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