Ему исполнилось 49 лет. Певица Наталья Могилевская на своей странице в Instagram решила поздравить главнокомандующего, но допустила показательную ошибку.
Могилевская, которая раньше очень активно поддерживала Виктора Януковича, очевидно, по привычке назвала Залужного Виктором Федоровичем, а не Валерием.
"Виктор Федорович в мирной жизни любящий муж и отец двух дочерей. Имеет четыре образования, владеет несколькими языками и увлекается театром", - написала Могилевская.
Наталья также показала подборку фотографий главнокомандующего, в том числе и на которых он еще совсем молод, а также позирует с женой.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Временные рубежи на уровне августа": эксперт раскрыл, как Украина сможет переломить ситуацию на фронте
Швыряют камни, обстреливают и угрожают: россияне жалуются, что им не рады в странах ЕС
ВСУ уничтожают один склад за другим, у оккупантов паника: "Массово оставляют базы"
Блиндажи и сожженная техника: появились первые фото с острова Змеиный после бегства россиян
"Сегодня он «Железный генерал»! Человек, благодаря которому, мы имеем веру в будущее и точно знаем, что Победа за нами! Будьте счастливы и здоровы, господин Генерал! А силы Вашего духа и мужества, хватает на всю нашу Украину!", — обратилась артистка к Залужному.
Могилевская поспешила исправить пост, но украинцы в комментариях уже успели удивиться: "Какой Виктор Федорович? 🤨".
Напомним, Наталья Могилевская со слезами на глазах обратилась к украинцам.
Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" Саливанчук встревожила своим состоянием.
Также Politeka писала, что Лобода заявила, что едет в тур по Европе и нарвалась на критику украинцев.