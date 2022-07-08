Популярная телезвезда, блогерша и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая недавно выехала из Украины в Израиль, высказалась о важном дне и празднике семьи. Как известно, изредка Марина поднимает более личные темы и говорит о своих буднях с близкими.

Так, Марина высказалась, что сегодня день семьи. Самое важное, что каждый человек имеет в своей жизни, что он должен ценить и оберегать. Ведь самое родное, что у вас есть – это семья.

«И кроме того чтобы поздравить каждого, хочу с вами еще поделиться важным проектом, на который нужно собрать средства. Называется он Несокрушимая мама.

Вы понимаете, что во время войны каждая мама является стальной героиней, которая за ребенка будет биться до конца. И неважно, ребенку 4 года или 40. Но иногда мы просто не в силах защитить ни себя, ни своих близких. Когда опасность подкрадывается так подло и коварно.

Каждая мама находится во время войны в постоянном состоянии стресса, поскольку опасность может находиться как на линии огня на передовой, так и в собственной квартире в любое время» - высказалась Марина.

Также Боржемская взбудоражила кадрами в смелом образе. В подписи к публикации Боржемская рассказала о новой фитнес-программе, которую приготовила для своих поклонниц.

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