На своей странице в Instagram звезда разместила эффектную фотографию, на которой позирует среди поля вместе с молодыми украинскими девушками. Все наряженные в традиционные вышиванки и водят хоровод.

Украинцы в комментариях посмеялись над таким выбором фото: "Прямо гарем, а не семья 😂😂😂".

"Мы все – одна семья. Большая 44 миллионная украинская семья! Этот год показал, какие мы сильные и сплоченные . Как мы защищаем друг друга, помогаем и поддерживаем – это огромный повод для гордости. Горжусь тем, что я – украинец и что у меня есть такие родственники!", - признается Эктор.

Хименес-Браво также призвал украинцев помогать своим согражданам, пострадавшим от полномасштабного вторжения рф.

"Сейчас много наших родных людей без дома, средств на существование и планов на завтра. Все они - пострадавшие из-за вторжения орков. Все они - наша семья 🙏", - подчеркнул судья "Мастер Шеф"

В сторим Эктор добавил, что до 24 февраля у него были одна сестра и брат, которые живут в Колумбии, но теперь он полностью сроднился с украинским народом.

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