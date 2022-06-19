Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - відомий український і канадський ресторатор, а також зірка "Майстер Шеф". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться багатьом цікавим, а в цей раз розповів рецепт шніцеля зі свинини.

На відео Ектор розповів, як приготувати смакоту, а в пості опублікував всі інгредієнти, які необхідні для страви.

Фанати відразу почали обговорювати рецепт Ектор:

"А я роблю і думаю що це відбивні, так називаємо вдома. А це шніцель?", "Спасибі за рецепт", " дуже смачно виглядає!!!! І відразу захотілося зробити. Спасибі Ектор!!!", "Смачно виглядає. А скільки потрібно смажити м'ясо на сковороді? Бо воно Тоненьке...", " дуже цікаво звичні овочі з апельсином, обов'язково спробуємо. Спасибі!", "Я так роками готую для сім'ї шніцелі, єдине до чого не додумалося це апельсин в салат додати, треба буде спробувати".

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