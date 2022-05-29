Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів рецепт паляниці з полуницею, поділившись ним у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - відомий канадський та український ресторатор, а також суддя проекту "Майстер Шеф". Зірка також активно веде Instagram, де ділиться багатьом цікавим. Цього разу Ектор вирішив опублікувати рецепт паляниці з полуницею, поділившись смачним секретом.

"Спосіб приготування:

* Збити яйця з цукром і ванільним цукром

* Додайте йогурт, рослинне масло, збивайте далі

* Просійте борошно і розпушувач, збивайте

* Застеліть форму пергаментом, змастіть вершковим маслом або маслом

* Виливаємо половину тіста

* Вимиту полуницю ріжемо на 4 частини, обвалюють в крохмалі, викладаємо половину полуниці

* Виливаємо інше тісто

* Зверху викладаємо полуницю, що залишилася

* Випікаємо 1 годину при температурі 160С", - написав Ектор.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Спасибі за рецепт, буде дуже смачно", "як це, напевно, смачно", " чи можна заморожену полуницю?", "Ектор справжній українець".

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