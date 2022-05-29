Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - відомий канадський та український ресторатор, а також суддя проекту "Майстер Шеф". Зірка також активно веде Instagram, де ділиться багатьом цікавим. Цього разу Ектор вирішив опублікувати рецепт паляниці з полуницею, поділившись смачним секретом.
"Спосіб приготування:
* Збити яйця з цукром і ванільним цукром
* Додайте йогурт, рослинне масло, збивайте далі
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* Просійте борошно і розпушувач, збивайте
* Застеліть форму пергаментом, змастіть вершковим маслом або маслом
* Виливаємо половину тіста
* Вимиту полуницю ріжемо на 4 частини, обвалюють в крохмалі, викладаємо половину полуниці
* Виливаємо інше тісто
* Зверху викладаємо полуницю, що залишилася
* Випікаємо 1 годину при температурі 160С", - написав Ектор.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Спасибі за рецепт, буде дуже смачно", "як це, напевно, смачно", " чи можна заморожену полуницю?", "Ектор справжній українець".
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