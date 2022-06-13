Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - відомий український і канадський ресторатор з колумбійським корінням. Зірка з початку війни був за межами кордону, але не так давно повернувся в Україну. Зараз Ектор активно вчиться працювати зі зброєю, але не забуває ділиться смачними рецептами. А цього разу Хіменес-Браво розповів, як приготувати крок-месьє.

"Рецепт крок-месьє

Інгредієнт:

* Тостовий хліб-2 скибочки

* Моцарелла-300 грам

* Шинка - 50 грам

* Масло вершкове-30 грам

* Борошно-20 грам

* Молоко-100 мл

* Сіль і перець

* Зелень на декор

Не забудьте зберегти

Приємного тобі апетиту", - написав Ектор.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Приємного вам, Ектор"," так просто і смачно"," спасибі, Ектор, за рецепт, обов'язково потрібно спробувати", "непоганий такий" сніданок "з 300 грамами сиру, точно на" мосьє"розрахований, тому що мадам стільки у себе вранці не запхне".

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