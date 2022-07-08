Как сообщает Politeka.net, в Украине отмечается День семьи. В эту дату у многими перед глазами пролетают добрые воспоминания о родных людях. Жена ведущего программы "Холостяк" и "Україна має талант" Григория Решетника также поделилась теплыми чувствами.
Так, Кристина Решетник показала в своем Инстаграм семейное фото. которое было сделано во время путешествия по Европе.
Для прогулки Кристина Решетник выбрала стильный аутфит - узкие белые джинсы и такого же цвета свободную футболку, которые дополнила белыми кроссовками. Волосы она распустила по плечам и сделала легкий макияж. Григорий Решетник тем временем выбрал повседневный наряд в темных цветах.
Мальчики позировали рядом с мамой и папой. Младший Саша сидел в детской коляске, а его старшие братья Иван и Дима мило кривлялись на камеру. Нельзя насмотреться на таких малышей.
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"Давайте все вместе будем каждый день делать все возможное и невозможное, чтобы было больше счастливых семей, детей и отношений! Всё в наших руках! Мирного нам всем неба", - подписала кадры Кристина Решетник.
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.
Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.
Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.