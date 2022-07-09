Популярная украинская хореограф, легенда шоу "Танців з зірками" Алена Шоптенко, которая уже несколько месяцев живет за границей, вышла на связь с поклонниками в Instagram и сообщила радостную новость. Ранее танцовщица объявила, что собирает украинцев, которые живут в Австрии, на благотворительный танцевальный флэш-моб. А теперь показала кадры с репетиции.

По словам Алены, теперь она поверила, что даже в таких условиях, танец кому-то нужен. На репетицию в Вене собрались около двух сотен украинцев, которые съехались с разных уголков страны.

"Впервые за 4 месяца я занимаюсь тем, что люблю больше всего – постановкой танца. Я так соскучилась по этому. В один из многочисленных дней, наполненных болью, осознала, что владею языком, понимающим весь мир — языком танца, и своим ремеслом я также могу быть полезной, борясь на культурном фронте. Увидев позавчера перед собой в зале более 200 украинцев, съехавшихся из разных уголков Австрии в Вену, чтобы принять участие в нашем флэш-мобе для поддержки Родины, я поверила в то, что танец сейчас тоже кому-то нужен. Это один из инструментов напоминания о том, что в нашей стране продолжается война. И это также один из способов для каждого внести свой вклад в поддержку Украины", - поделилась Шоптенко.

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