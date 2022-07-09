Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая на днях вместе с сыном вернулась в Украину, часто делится с поклонниками яркими и своими мыслями на странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка показала очаровательный кадр с сыном Платоном, а в подписи к нему заговорила о любви и семье.

По словам Ксении, любовь начинается с семьи и домашнего уюта, и именно такие важные вещи формируют людей. И, по мнению актрисы, если бы все люди на планете ощущали эту самую любовь, то никогда бы не было войны.

"Сегодня день семьи и мне очень хотелось бы, чтобы для всех людей в мире это было одним из самых главных праздников в году. Разве могла бы тогда случиться, такая безумная и бессмысленная война? Если бы все люди на земле знали тепло, любовь, безопасность семейного очага, все могло быть иначе. Разве могли бы лететь на нас ракеты, если бы каждый человек знал, что самое страшное это потерять близких", - говорит Мишина в своем посту.

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