Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая сейчас путешествует за границей с мамой и маленьким сыном, показала видео из своей рубрики о нарядах. В ролике Даша не только сама наряжалась, но и одевала сыночка Льва на прогулку.

Как видно, для выхода Квиткова выбрала стильном светлое платье с поясом на пуговицах, которые до колен расстегнула. Свой образ красотка дополнила черными кедами и небольшой сумочкой, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и модные солнцезащитные очки. В ролике Даша общается с сыном, которому скоро годик, на украинском языке, и все время пытается обуть его, но в конце концов оставляет в носочках.

В подписи к публикации Даша написала: "Disnayland edition" поклонники тут же принялись комментировать видео, засыпая блогершу и ее малыша комплиментами: "Как красиво общаешься на украинском", "Очень красивое платье", "Такие классные", "Очень рада, что вы вернули рубрику, еще и с таким сладким пупсом", "Сладкий", "У вас взгляд одинаковый", "Какой же Лев красавчик", "Вы очень круто одеваетесь", "Ого как вырос", "Обожаю", "Даша, вы так похудели. Мне очень нравится образ", "Даша, приятно за тобой наблюдать, Лев красавчик!", "Это же надо такая генетика".

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