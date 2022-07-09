Популярная украинская певица Злата Огневич, которая много гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, поделилась на своей странице в Instagram яркой фотосессией и рассказала, как борется с усталостью и упадком сил.

На новых фотографиях Злата запечатлена в уютной локации с приглушенным светом, она выглядит как героиня из фильма. Перед камерой красотка появилась в стильном черном костюме, а под расстегнутым пиджаком видно кружевной лиф. Волосы певицы собраны в элегантную прическу с игривыми локонами, а на лице яркий макияж и уставший вид.

В подписи к публикации Огневич поделилась своей болью: "Я сильна, и я все выдержу" – говорю себе всякий раз, когда становится страшно или теряю уверенность. "Я сильная, и я все выдержу" – говорю себе всякий раз, когда обессиленная плачу от боли и не могу остановиться. "Я сильна и я… нет…".

Поклонники не прошли мимо и принялись обсуждать публикацию Златы, некоторые заметили, что певица в этой фотосессии очень похожа на Монику Беллуччи. "Обнимаю и крепко держу тебя за руку. Держимся вместе, все будет хорошо", "Я вроде не подписана на Монику Беллуччи…", "Люблю вас невыносимо, безгранично и очень сильно. Спасибо вам за все, вы самое родное солнышко", "Злата, ну какая же вы красотка. Спасибо вам, за такие сильные слова, вы невероятна".

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