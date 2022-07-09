Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская продолжает оставаться в стране и помогать украинцам, а также четко обозначила свою позицию. Артистка полностью засудила действия рф и пристыдила всех артистов, которые молчал об ужасах, которые творят оккупанты.

Несколько месяцев Ольга занималась волонтерством и лишь недавно впервые за это время вышла на сцену. Сейчас Сумская продолжает освещать ситуацию с обстрелами русских захватчиков и показывает видео с места событий.

В этот раз Ольга показала, как может выглядить памятник "Родина-Мать", если убрать с ее щита знак СССР.

«Какое величие! Украина выстоит! Верим в нашу ПОБЕДУ!🙏🏻🇺🇦 Голосуем за ГЕРБ С 7 по 21 июля! в Дії✋🏻‼️» - напоминает Ольга.

Также Ольга опубликовала теплые кадры из закулисья театра, на которых позирует вместе с коллегами-театралами. На снимках актриса выглядит по-настоящему счастливой, и это не удивительно, ведь она в своей стихии. По словам Сумской, это большая удача, что выступление в театрах стали возможными, хоть иногда приходилось прерывать спектакли из-за воздушной тревоги.

Напомним, "Мы были счастливы": Кухар из "Танців з зірками" в розовом платье едва не засветила лишнее, видео.

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