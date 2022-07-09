Популярная украинская певица Оля Полякова, которая за последние месяцы объездила Европу и Америку с благотворительными концертами в поддержку Украины, поделилась кадрами с выступления для украинских защитников. По словам артистки, это был очень волнующий концерт.

В своем Instagram Оля опубликовала фото и видео, на которых можно увидеть, как она зажигала в обществе парней из Вооруженных сил Украины. Для выступления Полякова выбрала необычный образ – белоснежное платье, декорированное перьями, которое подчеркнуло фигуру и аппетитные формы. Волосы красотки элегантно уложены, а на ее лице легкий макияж и ослепительная улыбка. И хотя это был концерт под открытым небом на импровизированной сцене, Оля здорово зажгла публику.

В подписи к публикации звезда поделилась своими впечатлениями от этого вступления: "Это был очень волнующий концерт! Испытываю благодарность и веру в наших воинов ВСУ, и веру в скорую победу! Спасибо вам, наши родные! Всё будет Украина!".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию певицы: "Оля, какая ты молодец", "Это круто, что вы поддерживаете наших военных! Благодарю", "Наша Оля", "Оля, ты молодец", "Почему-то напомнило фото Мерлин Монро, выступавшую перед военными", "Оля, спасибо, что ты это делаешь", "Оля – респект! Энергия, талант, трудяга, патриотка, красавица!", "Вы просто супер", "Красивая, как цветочек".

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