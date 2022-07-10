Популярный украинский телеведущий, шоумен и главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк" Никита Добрынин, который во время войны записался на службу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз блогер выложил подборку милых и очень искренних фото с женой, которую нежно поздравил с днем рождения.

На фотографиях Дашу, которая отмечает 24-летие, можно увидеть в самых непредсказуемых ситуациях и позах. На фото она позирует с мужем, с сыном и одна, и выглядит очень естественно и непринужденно.

В подписи к публикации Добрынин трепетно поздравил любимую жену с днем рождения: "Сегодня день моей любви. У нее есть четкая дата – 9 июля, именно в эту пору родилась моя @kvittkova, мой сладкий батат и сильнейший магнит моей любви. Обожаю. Ценю безгранично и счастлив, что все за что мы с тобой беремся выходить, так и будем продолжать. Чрезвычайно горжусь тобой, моя крошка, чрезвычайно скучаю на расстоянии нескольких тысяч километров. Жду дома. Встретимся и будем обниматься часами. Вместе загадаем вредную победу, задувая все свечи".

К слову, ранее сама Даша сообщила в соцсети, что уже возвращается домой в Украину, так что скоро они с Никитой увидится. По словам блогерши, впервые у нее такой день рождения – в дороге, к тому же за рулем.

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