Популярная украинская певица и звезда "Евровидения" Джамала, которая с начала войны вывезла детей за границу и начала активно гастролировать с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда напомнила поклонникам, что примерно в эти дни каждый год Киев встречал гостей музыкального фестиваля Atlas Weekend.

В своем микроблоге Джамала опубликовала очаровательные фотографии со сцены и закулисья фестиваля 7 лет назад, когда впервые принимала в нем участие. По словам певицы, этот фестиваль стал настоящим местом встречи. А вот на снимках можно заметить, как изменилась Джамала за эти семь лет.

В подписи к публикации артистка написала: "Как раз в эти даты Киев каждый год встречал Atlas. Мой первый фест прошел еще 7 лет назад, а потом – снова и снова. Вплоть до 2021 года. Atlas Weekend – это о встречах. С любимыми музыкантами, с друзьями – на сцене и за кулисами. Здесь наш из Cape Cod "Крок" впервые прозвучал вживую, как и совместные с Alyona Alyona "Жали" и "Забирай". Здесь мы с Latexfauna дурачились в гримерке и крепко обнимались с dahkabrakha. Здесь мы встретились с фестивальной публикой после победы на Евровидении".

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