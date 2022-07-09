Як пише Politeka.net , Маша Кравець – 19-річна донька Олени Кравець, успішної української актриси та зірки "Квартал 95". Дівчина з 15 років живе окремо від батьків, адже після народження двійнят Катерини та Івана в хаті стало мало місця і Маші запропонували винаймати квартиру з подружкою. Дочка Кравець виросла справжньою красунею, обожнює танці, а також активно веде сторінку в Інстаграм.
На цей раз Маша поділилася кадрами зі своєї подорожі, коли поверталася в Україну разом із двійнятами.
"Невеликий звіт. Сопот - табір у Кранєві, Болгарія - дорога додому - Київ", - написала Маша.
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Фани поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Хочу сала", "Кайф", "Це кохання, дякую, що було поруч", "Які красиві фото, як віє теплом і любов'ю. Бережіть себе", "Дуже красиво".
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