Дочка Олени Кравець із "Квартал 95" Маша показала себе і братика із сестричкою, з якими повернулася назад до України.

Як пише Politeka.net , Маша Кравець – 19-річна донька Олени Кравець, успішної української актриси та зірки "Квартал 95". Дівчина з 15 років живе окремо від батьків, адже після народження двійнят Катерини та Івана в хаті стало мало місця і Маші запропонували винаймати квартиру з подружкою. Дочка Кравець виросла справжньою красунею, обожнює танці, а також активно веде сторінку в Інстаграм.

На цей раз Маша поділилася кадрами зі своєї подорожі, коли поверталася в Україну разом із двійнятами.

"Невеликий звіт. Сопот - табір у Кранєві, Болгарія - дорога додому - Київ", - написала Маша.

Фани поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Хочу сала", "Кайф", "Це кохання, дякую, що було поруч", "Які красиві фото, як віє теплом і любов'ю. Бережіть себе", "Дуже красиво".

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