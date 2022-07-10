Популярная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала полномасштабного вторжения рф много гастролировала за границей в поддержку Украины, сообщила на своей странице в Instagram печальную новость.
29-летняя артистка, родившаяся в Харькове, показала свое селфи с заплаканным лицом и рассказала, что оккупанты уничтожили ее родную школу.
"Мое утро началось вот так. русня стерла с лица земли мое детство, мою родную школу. Я не могу в это поверить, но это правда. Это была невероятная гимназия, где я нашла первых настоящих друзей, первый раз спела на сцене актового зала, в стенах этой школы я влюблялась, танцевала на дискотеках, плакала из-за плохих оценок. В этой школе были самые вкусные булочки с корицей от тети Тони)))", — вспоминает Александра Зарицкая.
Теперь, по словам солистки группы KAZKA, это все просто воспоминания, и ее планы этим летом приехать в гости в родную школу не сбудутся.
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Отметим, в ночь на 10 июля российская ракета разрушила школу в Слободском районе Харькова, в которой обучалось 1580 детей. От взрыва пострадала охранявшая учебное заведение женщина, но от госпитализации она отказалась.
Напомним, Александра Зарицкая из KAZKA познакомилась с крашем украинских женщин Виталием Кимом.
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