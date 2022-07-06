Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни багато гастролювала за кордоном на підтримку України, поділилася в Instagram кадрами з першого концерту для українських військових. Як виявилось, виступала Саша не одна, а з іншими українськими зірками – Златою Огнєвіч та акторами студії "Квартал 95".

За словами Зарицької, це її перший виступ для українських захисників. Відбулося воно у Миколаєві та Одесі. При цьому Олександру пощастило особисто познайомитись із крашем українських жінок головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом. Співачка навіть сфотографувалася із чиновником на згадку.

У підписі до публікації Зарицька написала: "Друзі, трохи новин із нашого культурного фронту. Вже можу про це розповісти. Днями вперше співала для наших військових, сміливих хлопців, які тримають оборону в Одесі та Миколаєві. Хочу сказати, що наші герої ЗСУ просто найкращі, і, якщо я разом із групою можу підтримати їх таким чином, я співатиму для них ще й ще. Наш з вами спокій і мирне життя в їхніх руках”.

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