На странице Сердючки в Instagram артист сообщил об очередном преступлении российских оккупантов в Украине и разместил кадры с места трагедии.

"Русская армия продолжает «освобождать» мирные жилые дома в Донецкой области. Часив Яр. Уже 15 погибших, продолжается разбор завалов", — написал Данилко.

Вечером 9 июля россияне атаковали ракетами из Ураганов 5-этажку в городе Часив Яр в Бахмутском районе Донецкой области. В доме полностью уничтожены два подъезда. Уже подтверждена гибель 15 человек. Под завалами до сих пор могут находиться 24 человека, среди которых один ребёнок.

Украинцы в комментариях не сдерживают эмоций:

"Освобождают нас от жизни....";

"Больно";

"Господи, дай мира Украине!";

"А ЧТО творят в Николаевской области !";

"Часив Яр 😢 это же недалеко от того места, где я жил. русня за все поплатится!";

"Изверги, ненасытны";

"Гореть им в аду, твари😭".

Напомним, заплаканная солистка KAZKA Александра Зарицкая поделилась трагическим известием из Харькова.

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