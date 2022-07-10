На странице Сердючки в Instagram артист сообщил об очередном преступлении российских оккупантов в Украине и разместил кадры с места трагедии.
"Русская армия продолжает «освобождать» мирные жилые дома в Донецкой области. Часив Яр. Уже 15 погибших, продолжается разбор завалов", — написал Данилко.
Вечером 9 июля россияне атаковали ракетами из Ураганов 5-этажку в городе Часив Яр в Бахмутском районе Донецкой области. В доме полностью уничтожены два подъезда. Уже подтверждена гибель 15 человек. Под завалами до сих пор могут находиться 24 человека, среди которых один ребёнок.
Украинцы в комментариях не сдерживают эмоций:
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"Освобождают нас от жизни....";
"Больно";
"Господи, дай мира Украине!";
"А ЧТО творят в Николаевской области !";
"Часив Яр 😢 это же недалеко от того места, где я жил. русня за все поплатится!";
"Изверги, ненасытны";
"Гореть им в аду, твари😭".
Напомним, заплаканная солистка KAZKA Александра Зарицкая поделилась трагическим известием из Харькова.
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