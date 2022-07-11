Знаменитый украинский танцор Влад Яма в свой юбилей раскрыл, что для него главное в жизни.

Как пишет Politeka.net, 10 июля судье шоу «Танцують всі!», «Україна має талант» и «Танці з зірками» исполнилось 40 лет. По этому поводу Яма опубликовал в своем Инстаграм праздничный пост.

В нем танцор признался, что совсем не чувствует себя на свой новый возраст. Яма также намекнул, что в качестве подарка получил от жены некий сюрприз, однако не раскрыл, о чем речь.

«День рождения. Чувствую себя лет на 7 моложе. Сюрприз удался, спасибо, любимая Лилия. Главное – семья. Дальше – больше и лучше», - написал танцор.

По случаю своего праздника Яма поделился черно-белым фото, на котором он позировал с задумчивым выражением лица, глядя куда-то вдаль.

Поклонники танцора тут же поздравили его.

«Поздравляю, будь счастлив», «Поздравляю Вас с днем рождения. Мирного неба над головой», «C Днем рождения! Мирного неба, крепкого здоровья, счастья, исполнения заветных мечт, всего наилучшего», - пишут люди.

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