Как передает Politeka.net, Андрей Данилко (настоящее имя артиста) поделился в Инстаграм кадрами с одного из крупнейших фестивалей Европы – Atlas.
На нем Верка выступила со своей привычной компанией: веселой мамой и многочисленной подтанцовкой.
Для такого события Сердючка выбрала по-настоящему «говорящий» наряд. Так, певица выступала на сцене в длинной черной фуболке с надписью: «Fuck the war». В таком наряде Верка выступала на сцене при всех.
Послание на футболке мамы Сердючки оказалось еще более радикальным.
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«Х*й войне», - было написано на ее футболке.
Судя по кадрам, Сердючке и ее команда удачно повеселились на фестивале.
Поклонники артистов не смогли пройти мимо этого поста.
«Красавица вы наша», «Супер, классное выступление!», «Сильно люблю», «Да, моя сердючка», «Андрей здоровья и победы вам и вашему коллективу. Победа будет за нами благодарим что не продали нас и себя. Слава Украине», «Пожалуйста, пойте на следующем Евровидении», - пишут люди.
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