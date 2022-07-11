Как передает Politeka.net, Андрей Данилко (настоящее имя артиста) поделился в Инстаграм кадрами с одного из крупнейших фестивалей Европы – Atlas.

На нем Верка выступила со своей привычной компанией: веселой мамой и многочисленной подтанцовкой.

Для такого события Сердючка выбрала по-настоящему «говорящий» наряд. Так, певица выступала на сцене в длинной черной фуболке с надписью: «Fuck the war». В таком наряде Верка выступала на сцене при всех.

Послание на футболке мамы Сердючки оказалось еще более радикальным.

«Х*й войне», - было написано на ее футболке.

Судя по кадрам, Сердючке и ее команда удачно повеселились на фестивале.

Поклонники артистов не смогли пройти мимо этого поста.

«Красавица вы наша», «Супер, классное выступление!», «Сильно люблю», «Да, моя сердючка», «Андрей здоровья и победы вам и вашему коллективу. Победа будет за нами благодарим что не продали нас и себя. Слава Украине», «Пожалуйста, пойте на следующем Евровидении», - пишут люди.

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