Как сообщает Politeka.net, певица Настя Каменских сейчас участвует в благотворительных концертах в поддержку нашей армии, призывает весь мир не молчать и не забывать о нас. Находит она также время для работы на звукозаписывающей студии. Новыми кадрами артистка поделилась в своем Инстаграме.
На атмосферных черно-белых снимках можно увидеть работу певицы при записи новой песни. Настя Каменских стоит у микрофона с наушниками и поет, на втором снимке она обсуждает творение со своим звукорежиссером.
Она также призналась, что музыкой лечит душевную печаль.
"Музыка – это место, где наши души находят друг друга. А еще она обладает магическим свойством хоть на время лечить печаль и дарить тепло. Поэтому, когда я пою для вас, а вы слушаете, это способ для меня добавить света вашей души", - призналась певица в подписи к снимкам.
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Украинцы в комментариях обрадовались, что Настя Каменских снова поет и записывает песни: "Ура! Наконец-то вы снова поете!", "Настя, Вы молодец! Такая искренняя, красивая, наша украиночка", "Настя, ты восхитительна! Пусть радость и любовь всегда будут в твоей жизни!", "Принцесса очаровательная, очень хороший голос".
Напомним, что Каменских показала эмоциональное выступление на концерте для украинцев.
Как сообщала Politeka, Каменских взволновала встречей с маленькими сиротами из Мариуполя.
Также Politeka писала, что Каменских в патриотическом наряде спела гимн Украины на целый стадион.