Как сообщает Politeka.net, певица Настя Каменских сейчас участвует в благотворительных концертах в поддержку нашей армии, призывает весь мир не молчать и не забывать о нас. Находит она также время для работы на звукозаписывающей студии. Новыми кадрами артистка поделилась в своем Инстаграме.

На атмосферных черно-белых снимках можно увидеть работу певицы при записи новой песни. Настя Каменских стоит у микрофона с наушниками и поет, на втором снимке она обсуждает творение со своим звукорежиссером.

Она также призналась, что музыкой лечит душевную печаль.

"Музыка – это место, где наши души находят друг друга. А еще она обладает магическим свойством хоть на время лечить печаль и дарить тепло. Поэтому, когда я пою для вас, а вы слушаете, это способ для меня добавить света вашей души", - призналась певица в подписи к снимкам.

Украинцы в комментариях обрадовались, что Настя Каменских снова поет и записывает песни: "Ура! Наконец-то вы снова поете!", "Настя, Вы молодец! Такая искренняя, красивая, наша украиночка", "Настя, ты восхитительна! Пусть радость и любовь всегда будут в твоей жизни!", "Принцесса очаровательная, очень хороший голос".

Напомним, что Каменских показала эмоциональное выступление на концерте для украинцев.

Как сообщала Politeka, Каменских взволновала встречей с маленькими сиротами из Мариуполя.

Также Politeka писала, что Каменских в патриотическом наряде спела гимн Украины на целый стадион.