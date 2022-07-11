Как сообщает Politeka.net, солистка группы "The Hardkiss" и певица Юлия Санина после нападения рф на Украину уехала за границу. Артистка принимает участие в благотворительных концертах в поддержку Украины и делает все ради Родины.
На своей странице в Инстаграм артистка подвела итоги своих благотворительных концертов.
В частности Юлия Санина отметила, что за это время группа успела сделать сольные выступления в Польше, два фестиваля в Чехии и благотворительный тур по Америке (Stand Up For Ukraine).
"Мы благодарны всем зрителям за тепло, поддержку, донаты, возможность энергетически наполниться и подарить вам свою музыку. Украинская песня сегодня звучит по всему миру, напоминая о войне в Украине. Культурный фронт становится все крепче и уже ни у кого нет сомнения, что мы прекрасно вписываемся в современный международный культурный контекст", - написала певица.
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Свой пост певица супровадила ярким фото, на котором позировала в кругу участников группы "The Hardkiss". Юлия Санина позировала в привычном для нее образе в смелых цветах: на ней красовалась салатовая рубашка, а на лице был яркий макияж с акцентом на губы, которые она подвела красной помадой.
Напомним, что Санина из The Hardkiss покорила роковым образом с эффектными косичками.
Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рассказала, как украинцы могут попасть на их концерт.
Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss рассказала о сорванном концерте.