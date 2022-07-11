Как сообщает Politeka.net, уже около трех месяцев певец Олег Винник не появляется в информационном поле и не высказывается о полномасштабной войне. Фронтмен известной украинской рок-группы "Друга ріка" Валерий Харчишин высказался об исчезновении своего коллеги.

Рокеру кажется странной такая резкая пропажа кумира украинских "волчиц". По его мнению, это может быть связано со страхом знаменитости.

"Всем героями быть нельзя. Я понимаю человеческий страх. Не все люди умные... Я не знаю, где находится Олег Винник. Надеюсь, что он живой и здоровый, но это странно. Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые считают, что все вернется, которые надеются и молятся на то, что у украинцев короткая память", – прокомментировал Валерий Харчишин.

Он также напомнил, что у Винника в репертуаре достаточно много песен на русском языке, от которых тот навряд ли откажется.

"Те люди, которые прикипели душой и сердцем к этому, им сложно это искоренять в себе москаля", – высказался Валерий Харчишин.

Напомним, что лидер "Другої ріки" Харчишин неожиданно заявил о разводе/

Как сообщала Politeka, лидер "Другої ріки" Харчишин перенес сложную операцию, что с ним сейчас.

Также Politeka писала, что сыну лидера "Другої ріки" Харчишина поставили страшный диагноз.