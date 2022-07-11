Ирина Федишин, Александр Пономарев и Михаил Хома (Дзидзьо) вместе приняли участие в благотворительном ужине в итальянской Вероне.

На своей странице в Instagram Федишин, снискавшая себе плохую славу после скандала с оцениванием "Евровидения"-2022, когда жюри, в составе которого она была, поставило Польше 0 баллов, а также после нетолерантного заявления о ЛГБТ, разместила видео с выступления в Италии.

"Это был особый вечер. Результат поразил всех 🔥", - похвасталась Ирина под видео.

Публикация Федишин не вызвала бурной реакции у украинцев, зато совместное фото трех артистов, которое ранее опубликовал Дзидзьо вызвало шквал критики.

"Не нервируйте народ! Зачем вам эта федишинка?"; "Федишин отправьте куда-нибудь, а то ее долоньки всех посетителей распугают"; "После голосования на Евровидении у меня и всех моих знакомых отношение к этой работнице ртом изменилось!!!"; "мда...хоть девка и выехала из села, но село осталось в девке!", - писали Хоме в комментариях.

Но Ирина старается не замечать критиков и поблагодарить всех, кто помогает Украине, кто пришел на благотворительный ужин и присоединился к сбору средств. Артистка пообещала скоро рассказать, что удалось приобрести для помощи Украине.

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