На своей странице в Instagram Федишин, снискавшая себе плохую славу после скандала с оцениванием "Евровидения"-2022, когда жюри, в составе которого она была, поставило Польше 0 баллов, а также после нетолерантного заявления о ЛГБТ, разместила видео с выступления в Италии.
"Это был особый вечер. Результат поразил всех 🔥", - похвасталась Ирина под видео.
Публикация Федишин не вызвала бурной реакции у украинцев, зато совместное фото трех артистов, которое ранее опубликовал Дзидзьо вызвало шквал критики.
"Не нервируйте народ! Зачем вам эта федишинка?"; "Федишин отправьте куда-нибудь, а то ее долоньки всех посетителей распугают"; "После голосования на Евровидении у меня и всех моих знакомых отношение к этой работнице ртом изменилось!!!"; "мда...хоть девка и выехала из села, но село осталось в девке!", - писали Хоме в комментариях.
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Но Ирина старается не замечать критиков и поблагодарить всех, кто помогает Украине, кто пришел на благотворительный ужин и присоединился к сбору средств. Артистка пообещала скоро рассказать, что удалось приобрести для помощи Украине.
Напомним, младшая дочь Лилии Ребрик тронула исполнением хита "Ой у лузі червона калина".
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