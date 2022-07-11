Як повідомляє Politeka.net, вже близько трьох місяців співак Олег Винник не з'являється в інформаційному полі і не висловлюється про повномасштабну війну. Фронтмен відомого українського рок-гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин висловився про зникнення свого колеги.

Рокеру здається дивним таке різке зникнення кумира українських "вовчиць". На його думку, це може бути пов'язане із страхом знаменитості.

"Усім героями бути не можна. Я розумію людський страх. Не всі люди розумні... Я не знаю, де знаходиться Олег Винник. Сподіваюся, що він живий і здоровий, але це дивно. Напевно, є окрема група виконавців, які вважають, що все повернеться, які сподіваються та моляться на те, що в українців коротка пам'ять", – прокоментував Валерій Харчишин.

Він також нагадав, що у Винника в репертуарі досить багато пісень російською мовою, від яких той навряд чи відмовиться.

"Ті люди, які прикипіли душею та серцем до цього, їм складно це викорінювати в собі москаля", – висловився Валерій Харчишин .

Нагадаємо, що лідер "Другої ріки" Харчишин несподівано заявив про розлучення.

Як повідомляла Politeka, лідер "Другої ріки" Харчишин переніс складну операцію, що з ним зараз.

Також Politeka писала, що синові лідера "Другої ріки" Харчишина поставили страшний діагноз.