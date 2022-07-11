Як передає Politeka.net , Андрій Данилко (справжнє ім'я артиста) поділився в Інстаграм кадрами з одного з найбільших фестивалів Європи – Atlas.

На ньому Вєрка виступила зі своєю звичною компанією: веселою мамою та численним підтанцьовуванням.

Для такої події Сердючка обрала по-справжньому наряд, що «говорить». Так, співачка виступала на сцені у довгій чорній фуболці з написом: "Fuck the war". У такому вбранні Вєрка виступала на сцені за всіх.

Послання на футболці мами Сердючки виявилося ще радикальнішим.

"Х*й війні", - було написано на її футболці.

Судячи з кадрів, Сердючці та її команда вдало повеселилися на фестивалі.

Шанувальники артистів не змогли пройти повз цю посаду.

«Красуня ви наша», «Супер, класний виступ!», «Сильно люблю», «Так, моя сердючка», «Андрію здоров'я та перемоги вам та вашому колективу. Перемога буде за нами дякуємо, що не продали нас і себе. Слава Україні», «Будь ласка, співайте на наступному Євробаченні», - пишуть люди.

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