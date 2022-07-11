Тогда артистка ехала до границы с дочками, 17-летней Машей и 10-летней Алисой, и мужем, а потом ее супруг Вадим должен был возвращаться. Однако звезда внезапно решила воспользоваться своей популярностью и попросила пограничников выпустить Вадима. В этом певица сама призналась в эфире одного из телеканалов.

Оля Полякова рассказала, что в тот момент была в шоковом состоянии и очень паниковала, а также боялась оставить мужа в стране, где идет кровавая война и убивают мирных людей.

"Мой муж и не собирался выезжать, но мы когда подъехали до границы, я подумала, может сейчас воспользуюсь своей известностью. Я подошла, говорю: "Может вы выпустите моего мужа? У меня двое детей" и все остальное, плачу. Меня обняли, погладили по голове и ответили: "Прощайтесь". И мы попрощались", — вспоминает артистка.

"Я видела миллионы таких историй. Мы долго стояли на границе и наблюдали за этим. Очень хочется, чтобы все наши люди скорее вернулись", - добавила певица.

Отметим, Оля Полякова, которая за последние месяцы объездила Европу и Америку с благотворительными концертами, только через четыре месяца с начала полномасштабного вторжения рф решилась вернуться домой и сразу же посетила города, пострадавшие от обстрелов оккупантов.

Напомним, младшая дочь Лилии Ребрик тронула исполнением хита "Ой у лузі червона калина".

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