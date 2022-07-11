Как сообщает Politeka.net, брат лидера группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина защищает Украину. Он признался в эфире информационного телемарафона, что уверен - брат вернется живым, хоть и ощущает перед ним чувство вины.

Певец признался, что волнуется, когда брат не выходит на связь и боится за него очень. При этом музыкант уверен, что дождется брата живым.

"Когда увидел его роту, то понял, почему набирают таких карасей. Карась — это люди с села, которых брось в болото, дай сигареты, и они выживут. Вот он из таких ребят. Я уверен, что он выживет. Но волнуюсь очень сильно, когда он долго не выходит на связь", - признался Валерий Харчишин.

Он добавил, что ощутил чувство вины, когда был за границей с волонтерской миссией, а его брат ночевал на кладбище, когда по его позициям начали вести обстрел фосфором.

"Внезапно он позвонил и очень долго матерился, а потом рассказал, что они как зайцы бегают по полю, а их бьют фосфором, и ночуют они на кладбище. Это было очень сложно, и я как раз был заграницей" — признался Валерий Харчишин.

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