Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и делится моментами из своих будней. Также Злата успевает заняться не только помощью украинцам, но и благотворительными концертами.

Чтобы поддерживать себя в форме, артистке приходится много работать. С недавних пор Огневич снова занялась тренировками и показала в Стори, как постепенно преображает фигуру.

«Стретчинг – сесть на шпагат во взрослом возрасте возможно! Говорю с личного опыта. Сквозь дождь и ливень я на тренировку!» - пишет Злата.

Также ранее Злата призналась, что каждый день вспоминает героев мариупольского завода «Азовсталь», которые держались до последнего, но сейчас находятся в плену у россиян.

Огневич показалафото командира полка «Азов» Дениса Прокопенко с его женой Екатериной.

«Эта пара для меня – фантастическое сочетание невероятных и красивых людей в единое целое. Екатерина — пример несокрушимости и одновременно нежности, а еще какой-то такой глубины необъятной», - написала звезда.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан впечатлила размером выреза в платье.

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