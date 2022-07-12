Она напомнила, что на телевидении давно общается по-украински, а сейчас ежедневно занимается с репетитором.

Как сообщает Politeka.net, на днях Маша Ефросинина и Оля Полякова записали целое видео, в котором рассказали, почему не могут вести свое шоу "Взрослые девочки" на украинском языке.

Они заявили, что зрителям будет не так интересно их слушать, ведь быстро излагать свои мысли на родном языке они пока не умеют. Это вызвало немало негативных комментариев среди украинцев.

Оля Полякова в новом интервью для "Ранок з Україною" высказалась об этом языковом скандале. Артистка уверяет, что "за" украинизацию публичного пространства, но ютуб-канал для нее как кухня дома, там она якобы имеет право выбирать.

"Официально на телевидении я говорю только на украинском. Даю интервью на украинском, я сейчас пишу очень красивый альбом на украинском языке, потому что я понимаю, что это тоже влияние. Язык – очень важен, это правда. Но можно люди у себя на кухне будут разговаривать, как захотят? Наш проект с Машей – он на кухне с подружкой. У нас миллионы людей, которые на кухне с подружками, с родными говорят так, как они привыкли." – попросила Оля Полякова.

Артистка призналась, что они с Ефросининой пробовали писать "Взрослых девочек" на украинском языке, но получилось у них коряво: обе постоянно переспрашивали, как перевести то или иное слово. Однако их украиноязычному шоу быть, но потом, когда подтянут родной язык.

Напомним, Полякова показала типичного российского "борца с нацистами" и не сдержалась.

Как сообщала Politeka, экс-"Холостяк" Иракли Макацария помог Поляковой в Грузии.

Также Politeka писала, что Полякова рассказала о самом теплом концерте в поддержку Украины.